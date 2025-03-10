سعر Spectrum (SPCTRM)
سعر Spectrum (SPCTRM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 180.45K. يتم تحديث سعر SPCTRM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Spectrum الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.46K
- تغيير سعر Spectrum خلال اليوم هو -9.72%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M
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خلال اليوم، كان سعر Spectrum مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Spectrum مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Spectrum مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Spectrum مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-9.72%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Spectrum: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.55%
-9.72%
-48.97%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Spectrum is more than just a token, it's the ultimate hangout for degens. and everyone else on the spectrumn. Which we know is everyone in Web5. This project is a testament to the unyielding spirit of all smooth-brained traders, the one's who've stared down market chaos, hopped into bear traps, and survived rugpulls galore, yet still choose to dive deeper and "send it" We're not just celebrating those highs and lows; we're building a unique digital ecosystem and plotting ulti-chain expansion (Base, SUl, and beyond).
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