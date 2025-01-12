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سعر Spectral Sight (SIGHT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 13.10K . يتم تحديث سعر SIGHT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Spectral Sight الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 19.95 - تغيير سعر Spectral Sight خلال اليوم هو +1.09% - لديه عرض متداول بقيمة USD 998.93M

أداء سعر Spectral Sight (SIGHT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Spectral Sight مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Spectral Sight مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Spectral Sight مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Spectral Sight مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.09% 30 يوم $ 0 -17.03% 60 يوم $ 0 -8.96% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Spectral Sight (SIGHT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Spectral Sight: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00115466$ 0.00115466 $ 0.00115466 تغير السعر (1 ساعة) +0.60% تغير السعر (1يوم) +1.09% تغير السعر (7 أيام) -9.54%

معلومات سوق Spectral Sight (SIGHT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: