سعر Spectra Cash (SCL)
سعر Spectra Cash (SCL) المباشر لليوم هو USD 0.00085102. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SCL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Spectra Cash الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.63
- تغيير سعر Spectra Cash خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SCL مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SCL.
خلال اليوم، كان سعر Spectra Cash مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Spectra Cash مقابل USD هو $ -0.0001404752 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Spectra Cash مقابل USD هو $ -0.0003548683 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Spectra Cash مقابل USD هو $ -0.0013747788241305045 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0001404752
|-16.50%
|60 يوم
|$ -0.0003548683
|-41.69%
|90 يوم
|$ -0.0013747788241305045
|-61.76%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Spectra Cash: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Spectra Cash is a Cryptocurrency designed for a diverse range of applications Spectra Cash core focus is on building a robust investment portfolio that generates income to support liquidity and buyback, ensuring the long-term value of your assets Our platform seamlessly integrates with popular e-commerce plugins like WHMCS and WooCommerce, making SCL the go-to payment currency for your online transactions
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 SCL إلى AUD
A$0.0013446116
|1 SCL إلى GBP
￡0.000680816
|1 SCL إلى EUR
€0.0008169792
|1 SCL إلى USD
$0.00085102
|1 SCL إلى MYR
RM0.0037955492
|1 SCL إلى TRY
₺0.0306707608
|1 SCL إلى JPY
¥0.1297635296
|1 SCL إلى RUB
₽0.0821149198
|1 SCL إلى INR
₹0.0738600258
|1 SCL إلى IDR
Rp13.9511453088
|1 SCL إلى PHP
₱0.0495038334
|1 SCL إلى EGP
￡E.0.0429254488
|1 SCL إلى BRL
R$0.0049018752
|1 SCL إلى CAD
C$0.0012084484
|1 SCL إلى BDT
৳0.1033648892
|1 SCL إلى NGN
₦1.279721325
|1 SCL إلى UAH
₴0.0354790238
|1 SCL إلى VES
Bs0.0510612
|1 SCL إلى PKR
Rs0.2374430902
|1 SCL إلى KZT
₸0.4306756914
|1 SCL إلى THB
฿0.028977231
|1 SCL إلى TWD
NT$0.0279304764
|1 SCL إلى CHF
Fr0.0007744282
|1 SCL إلى HKD
HK$0.0066294458
|1 SCL إلى MAD
.د.م0.0085442408