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سعر Spectra Cash (SCL) المباشر لليوم هو USD 0.00085102 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SCL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Spectra Cash الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.63 - تغيير سعر Spectra Cash خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Spectra Cash (SCL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Spectra Cash مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Spectra Cash مقابل USD هو $ -0.0001404752 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Spectra Cash مقابل USD هو $ -0.0003548683 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Spectra Cash مقابل USD هو $ -0.0013747788241305045 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0001404752 -16.50% 60 يوم $ -0.0003548683 -41.69% 90 يوم $ -0.0013747788241305045 -61.76%

تحليل سعر Spectra Cash (SCL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Spectra Cash: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.276362$ 0.276362 $ 0.276362 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق Spectra Cash (SCL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: