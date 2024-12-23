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سعر Speciex (SPEX) المباشر لليوم هو USD 0.00196423 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 427.21K . يتم تحديث سعر SPEX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Speciex الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.00K - تغيير سعر Speciex خلال اليوم هو -6.47% - لديه عرض متداول بقيمة USD 217.50M

أداء سعر Speciex (SPEX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Speciex مقابل USD هو $ -0.000135998021692655 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Speciex مقابل USD هو $ -0.0004987704 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Speciex مقابل USD هو $ -0.0005745651 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Speciex مقابل USD هو $ -0.000434352687276723 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000135998021692655 -6.47% 30 يوم $ -0.0004987704 -25.39% 60 يوم $ -0.0005745651 -29.25% 90 يوم $ -0.000434352687276723 -18.10%

تحليل سعر Speciex (SPEX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Speciex: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00132309$ 0.00132309 $ 0.00132309 24 ساعة مرتفع $ 0.00210023$ 0.00210023 $ 0.00210023 عالية طوال الوقت $ 0.01629199$ 0.01629199 $ 0.01629199 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -6.47% تغير السعر (7 أيام) -11.62%

معلومات سوق Speciex (SPEX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: