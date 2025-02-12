سعر SpecialMetalX (SMETX)
سعر SpecialMetalX (SMETX) المباشر لليوم هو USD 1.74. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SMETX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SpecialMetalX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 258.89K
- تغيير سعر SpecialMetalX خلال اليوم هو +0.14%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر SpecialMetalX مقابل USD هو $ +0.00239643 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SpecialMetalX مقابل USD هو $ +0.1457109060 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SpecialMetalX مقابل USD هو $ +0.3098933040 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SpecialMetalX مقابل USD هو $ +0.3261511117391247 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00239643
|+0.14%
|30 يوم
|$ +0.1457109060
|+8.37%
|60 يوم
|$ +0.3098933040
|+17.81%
|90 يوم
|$ +0.3261511117391247
|+23.07%
اكتشف أحدث تحليلات سعر SpecialMetalX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.04%
+0.14%
+1.28%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SMETX is the real world asset token at the forefront of transforming the commodities market. With stability at its core, SMETX is backed by nickel wire (the most requested form in metal industries), ensuring a secure and reliable liquidity pool. As the worth of nickel steadily increases year by year, investors can trust in the resilience and growth potential of SMETX.
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|1 SMETX إلى AUD
A$2.7492
|1 SMETX إلى GBP
￡1.392
|1 SMETX إلى EUR
€1.6704
|1 SMETX إلى USD
$1.74
|1 SMETX إلى MYR
RM7.7604
|1 SMETX إلى TRY
₺62.7096
|1 SMETX إلى JPY
¥265.3152
|1 SMETX إلى RUB
₽167.8926
|1 SMETX إلى INR
₹151.0146
|1 SMETX إلى IDR
Rp28,524.5856
|1 SMETX إلى PHP
₱101.2158
|1 SMETX إلى EGP
￡E.87.7656
|1 SMETX إلى BRL
R$10.0224
|1 SMETX إلى CAD
C$2.4708
|1 SMETX إلى BDT
৳211.3404
|1 SMETX إلى NGN
₦2,616.525
|1 SMETX إلى UAH
₴72.5406
|1 SMETX إلى VES
Bs104.4
|1 SMETX إلى PKR
Rs485.4774
|1 SMETX إلى KZT
₸880.5618
|1 SMETX إلى THB
฿59.247
|1 SMETX إلى TWD
NT$57.1068
|1 SMETX إلى CHF
Fr1.5834
|1 SMETX إلى HKD
HK$13.5546
|1 SMETX إلى MAD
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