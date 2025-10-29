معلومات سعر Speak Ventures (SPEAK) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +1.46% تغير السعر (1يوم) -17.08% تغير السعر (7 أيام) -62.23% تغير السعر (7 أيام) -62.23%

سعر Speak Ventures (SPEAK) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SPEAK بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSPEAK على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SPEAK +1.46% على مدار الساعة الماضية، -17.08% على مدار 24 ساعة، و -62.23% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Speak Ventures (SPEAK)

القيمة السوقية $ 13.76K$ 13.76K $ 13.76K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 13.76K$ 13.76K $ 13.76K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Speak Ventures هي $ 13.76K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SPEAK يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 13.76K.