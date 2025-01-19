سعر SPDR Gold Shares Defichain (DGLD)
سعر SPDR Gold Shares Defichain (DGLD) المباشر لليوم هو USD 2,688.59. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DGLD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SPDR Gold Shares Defichain الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.38
- تغيير سعر SPDR Gold Shares Defichain خلال اليوم هو -0.34%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر SPDR Gold Shares Defichain مقابل USD هو $ -9.194835614708 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SPDR Gold Shares Defichain مقابل USD هو $ +566,315.3254596670 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SPDR Gold Shares Defichain مقابل USD هو $ +701.0923222220 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SPDR Gold Shares Defichain مقابل USD هو $ +2,668.336581726869138 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -9.194835614708
|-0.34%
|30 يوم
|$ +566,315.3254596670
|+21,063.66%
|60 يوم
|$ +701.0923222220
|+26.08%
|90 يوم
|$ +2,668.336581726869138
|+13,174.75%
اكتشف أحدث تحليلات سعر SPDR Gold Shares Defichain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
0.00%
-0.34%
+36,942.48%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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