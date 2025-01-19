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سعر SPDR Gold Shares Defichain (DGLD) المباشر لليوم هو USD 2,688.59 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DGLD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SPDR Gold Shares Defichain الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.38 - تغيير سعر SPDR Gold Shares Defichain خلال اليوم هو -0.34% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر SPDR Gold Shares Defichain (DGLD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SPDR Gold Shares Defichain مقابل USD هو $ -9.194835614708 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SPDR Gold Shares Defichain مقابل USD هو $ +566,315.3254596670 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SPDR Gold Shares Defichain مقابل USD هو $ +701.0923222220 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SPDR Gold Shares Defichain مقابل USD هو $ +2,668.336581726869138 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -9.194835614708 -0.34% 30 يوم $ +566,315.3254596670 +21,063.66% 60 يوم $ +701.0923222220 +26.08% 90 يوم $ +2,668.336581726869138 +13,174.75%

تحليل سعر SPDR Gold Shares Defichain (DGLD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SPDR Gold Shares Defichain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 2,687.29$ 2,687.29 $ 2,687.29 24 ساعة مرتفع $ 2,698.87$ 2,698.87 $ 2,698.87 عالية طوال الوقت $ 9,999.49$ 9,999.49 $ 9,999.49 تغير السعر (1 ساعة) 0.00% تغير السعر (1يوم) -0.34% تغير السعر (7 أيام) +36,942.48%

معلومات سوق SPDR Gold Shares Defichain (DGLD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: