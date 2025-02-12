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سعر Spatial Computing (CMPT) المباشر لليوم هو USD 0.33629 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CMPT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Spatial Computing الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.60K - تغيير سعر Spatial Computing خلال اليوم هو -3.38% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Spatial Computing (CMPT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Spatial Computing مقابل USD هو $ -0.0117932826069173 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Spatial Computing مقابل USD هو $ -0.2275827105 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Spatial Computing مقابل USD هو $ -0.2538054950 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Spatial Computing مقابل USD هو $ -1.1079352919087852 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0117932826069173 -3.38% 30 يوم $ -0.2275827105 -67.67% 60 يوم $ -0.2538054950 -75.47% 90 يوم $ -1.1079352919087852 -76.71%

تحليل سعر Spatial Computing (CMPT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Spatial Computing: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.334639$ 0.334639 $ 0.334639 24 ساعة مرتفع $ 0.352949$ 0.352949 $ 0.352949 عالية طوال الوقت $ 27.26$ 27.26 $ 27.26 تغير السعر (1 ساعة) +0.33% تغير السعر (1يوم) -3.38% تغير السعر (7 أيام) -38.77%

معلومات سوق Spatial Computing (CMPT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: