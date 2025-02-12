سعر Spatial Computing (CMPT)
سعر Spatial Computing (CMPT) المباشر لليوم هو USD 0.33629. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CMPT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Spatial Computing الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.60K
- تغيير سعر Spatial Computing خلال اليوم هو -3.38%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Spatial Computing مقابل USD هو $ -0.0117932826069173 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Spatial Computing مقابل USD هو $ -0.2275827105 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Spatial Computing مقابل USD هو $ -0.2538054950 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Spatial Computing مقابل USD هو $ -1.1079352919087852 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0117932826069173
|-3.38%
|30 يوم
|$ -0.2275827105
|-67.67%
|60 يوم
|$ -0.2538054950
|-75.47%
|90 يوم
|$ -1.1079352919087852
|-76.71%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Spatial Computing: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.33%
-3.38%
-38.77%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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€0.3228384
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$0.33629
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RM1.4998534
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¥51.2774992
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