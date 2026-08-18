سعر Sparklife اليوم

السعر المباشر لمشروع Sparklife (SPS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.48% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SPS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SPS.

يحتل Sparklife حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 22,379، مع عرض متداول قدره 8.11B SPS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SPS بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SPS بمقدار +0.01% خلال الساعة الماضية و-1.84% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Sparklife (SPS)

القيمة السوقية $ 22.38K$ 22.38K $ 22.38K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 27.59K$ 27.59K $ 27.59K إمداد دورة التداول 8.11B 8.11B 8.11B إجمالي العرض 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Sparklife هي $ 22.38K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SPS يبلغ 8.11B، مع إجمالي عرض 10000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 27.59K.