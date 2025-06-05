سعر Spare Parts Universe (SPU)
سعر Spare Parts Universe (SPU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 103.01K. يتم تحديث سعر SPU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Spare Parts Universe الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Spare Parts Universe خلال اليوم هو -17.21%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Spare Parts Universe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Spare Parts Universe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Spare Parts Universe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Spare Parts Universe مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-17.21%
|30 يوم
|$ 0
|-58.31%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Spare Parts Universe: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.01%
-17.21%
-27.33%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Art is the main focus, Spare Parts Universe consists of hand crafted art pieces made from "spare parts" which have turned into an animated cartoon show and clothing line based off the art, and nfts are in the works for each sculpture and original music and animated music videos. Oliver Sparks is the main developer and artist but he has a team of people helping him. he is very passionate about his art and a friendly guy who engages with the community every day in the telegram since the coin launched there is only about 600 people in there but it is very active everyday no matter the market conditions. its not people looking to make a quick flip on a dumb meme. i highly suggest taking a quick look at the twitter / X account to see the sculpture's and animations
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