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سعر Spare Parts Universe (SPU) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 103.01K . يتم تحديث سعر SPU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Spare Parts Universe الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Spare Parts Universe خلال اليوم هو -17.21% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Spare Parts Universe (SPU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Spare Parts Universe مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Spare Parts Universe مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Spare Parts Universe مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Spare Parts Universe مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -17.21% 30 يوم $ 0 -58.31% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Spare Parts Universe (SPU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Spare Parts Universe: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +1.01% تغير السعر (1يوم) -17.21% تغير السعر (7 أيام) -27.33%

معلومات سوق Spare Parts Universe (SPU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: