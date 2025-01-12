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سعر Spain Coin (ESP) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 19.55K . يتم تحديث سعر ESP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Spain Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 300.75 - تغيير سعر Spain Coin خلال اليوم هو +2.92% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M

أداء سعر Spain Coin (ESP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Spain Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Spain Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Spain Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Spain Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +2.92% 30 يوم $ 0 -20.58% 60 يوم $ 0 -6.99% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Spain Coin (ESP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Spain Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00139624$ 0.00139624 $ 0.00139624 تغير السعر (1 ساعة) +0.48% تغير السعر (1يوم) +2.92% تغير السعر (7 أيام) -2.52%

معلومات سوق Spain Coin (ESP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: