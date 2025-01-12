سعر Spain Coin (ESP)
سعر Spain Coin (ESP) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 19.55K. يتم تحديث سعر ESP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Spain Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 300.75
- تغيير سعر Spain Coin خلال اليوم هو +2.92%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر Spain Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Spain Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Spain Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Spain Coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.92%
|30 يوم
|$ 0
|-20.58%
|60 يوم
|$ 0
|-6.99%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Spain Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.48%
+2.92%
-2.52%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Fan token about the country Spain, deployed on Solana.
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