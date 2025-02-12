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سعر SpaceY 2025 (SPAY) المباشر لليوم هو USD 0.03099684 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SPAY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SpaceY 2025 الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 92.54 - تغيير سعر SpaceY 2025 خلال اليوم هو +1.03% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر SpaceY 2025 (SPAY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SpaceY 2025 مقابل USD هو $ +0.0003158 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SpaceY 2025 مقابل USD هو $ +0.0006466591 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SpaceY 2025 مقابل USD هو $ +0.0010406662 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SpaceY 2025 مقابل USD هو $ -0.0057145651174023 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.0003158 +1.03% 30 يوم $ +0.0006466591 +2.09% 60 يوم $ +0.0010406662 +3.36% 90 يوم $ -0.0057145651174023 -15.56%

تحليل سعر SpaceY 2025 (SPAY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SpaceY 2025: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.03068103$ 0.03068103 $ 0.03068103 24 ساعة مرتفع $ 0.03227782$ 0.03227782 $ 0.03227782 عالية طوال الوقت $ 108.23$ 108.23 $ 108.23 تغير السعر (1 ساعة) -0.03% تغير السعر (1يوم) +1.03% تغير السعر (7 أيام) -2.90%

معلومات سوق SpaceY 2025 (SPAY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: