سعر SpaceY 2025 (SPAY)
سعر SpaceY 2025 (SPAY) المباشر لليوم هو USD 0.03099684. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SPAY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SpaceY 2025 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 92.54
- تغيير سعر SpaceY 2025 خلال اليوم هو +1.03%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر SpaceY 2025 مقابل USD هو $ +0.0003158 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SpaceY 2025 مقابل USD هو $ +0.0006466591 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SpaceY 2025 مقابل USD هو $ +0.0010406662 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SpaceY 2025 مقابل USD هو $ -0.0057145651174023 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0003158
|+1.03%
|30 يوم
|$ +0.0006466591
|+2.09%
|60 يوم
|$ +0.0010406662
|+3.36%
|90 يوم
|$ -0.0057145651174023
|-15.56%
اكتشف أحدث تحليلات سعر SpaceY 2025: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.03%
+1.03%
-2.90%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SpaceY 2025 is the world's first 'play-to-earn' blockchain-based triple-A tower defense game with NFTs. The 3D sandbox game offers an open and rich gameplay experience as well as numerous opportunities for players to earn money while playing. It is developed by the Blockfish team and its story is about building and defending a human settlement on Mars.Players can trade NFT-based Martian goods - such as land, buildings, towers and ores - with other players or sell them to them in the SpaceY 2025 marketplace. As the game progresses, they can not only help make humans a multiplanetary species, but also contribute to space exploration and unravel the mysteries of our universe.
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