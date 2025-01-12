سعر Spaceswap SHAKE (SHAKE)
سعر Spaceswap SHAKE (SHAKE) المباشر لليوم هو USD 19.18. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 14.56K. يتم تحديث سعر SHAKE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Spaceswap SHAKE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 228.70
- تغيير سعر Spaceswap SHAKE خلال اليوم هو +6.81%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 759.00
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خلال اليوم، كان سعر Spaceswap SHAKE مقابل USD هو $ +1.22 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Spaceswap SHAKE مقابل USD هو $ -5.1246025460 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Spaceswap SHAKE مقابل USD هو $ -5.9679490640 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Spaceswap SHAKE مقابل USD هو $ -8.766532860280595 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +1.22
|+6.81%
|30 يوم
|$ -5.1246025460
|-26.71%
|60 يوم
|$ -5.9679490640
|-31.11%
|90 يوم
|$ -8.766532860280595
|-31.36%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Spaceswap SHAKE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.07%
+6.81%
-16.44%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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