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سعر Spaceswap SHAKE (SHAKE) المباشر لليوم هو USD 19.18 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 14.56K . يتم تحديث سعر SHAKE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Spaceswap SHAKE الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 228.70 - تغيير سعر Spaceswap SHAKE خلال اليوم هو +6.81% - لديه عرض متداول بقيمة USD 759.00

أداء سعر Spaceswap SHAKE (SHAKE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Spaceswap SHAKE مقابل USD هو $ +1.22 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Spaceswap SHAKE مقابل USD هو $ -5.1246025460 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Spaceswap SHAKE مقابل USD هو $ -5.9679490640 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Spaceswap SHAKE مقابل USD هو $ -8.766532860280595 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +1.22 +6.81% 30 يوم $ -5.1246025460 -26.71% 60 يوم $ -5.9679490640 -31.11% 90 يوم $ -8.766532860280595 -31.36%

تحليل سعر Spaceswap SHAKE (SHAKE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Spaceswap SHAKE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 17.96$ 17.96 $ 17.96 24 ساعة مرتفع $ 19.18$ 19.18 $ 19.18 عالية طوال الوقت $ 16,629.7$ 16,629.7 $ 16,629.7 تغير السعر (1 ساعة) +0.07% تغير السعر (1يوم) +6.81% تغير السعر (7 أيام) -16.44%

معلومات سوق Spaceswap SHAKE (SHAKE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: