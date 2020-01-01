توكنوميكس Spaceswap MILK2 (MILK2) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Spaceswap MILK2 (MILK2)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Spaceswap MILK2 (MILK2) الموقع الرسمي: https://spaceswap.app/ اشتر MILK2 الآن!

توكنوميكس Spaceswap MILK2 (MILK2) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Spaceswap MILK2 (MILK2)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 44.12K $ 44.12K $ 44.12K إجمالي العرض: $ 22.58M $ 22.58M $ 22.58M العرض المتداول: $ 22.58M $ 22.58M $ 22.58M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 44.12K $ 44.12K $ 44.12K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 5.2 $ 5.2 $ 5.2 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00118828 $ 0.00118828 $ 0.00118828 السعر الحالي: $ 0.00193586 $ 0.00193586 $ 0.00193586 معرفة المزيد عن سعر Spaceswap MILK2 (MILK2)

توكنوميكس Spaceswap MILK2 (MILK2): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Spaceswap MILK2 (MILK2) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MILK2 التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MILK2 التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MILK2، استكشف السعر المباشر لتوكن MILK2!

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