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سعر SpaceN (SN)

USD

مخطط سعر SpaceN (SN) المباشر

$0.289716
$0.289716$0.289716
-45.80%(1D)

سعر SpaceN (SN) لليوم

سعر SpaceN (SN) المباشر لليوم هو USD 0.289716. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.61M. يتم تحديث سعر SN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SpaceN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.97K
- تغيير سعر SpaceN خلال اليوم هو -45.88%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 40.01M

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أداء سعر SpaceN (SN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SpaceN مقابل USD هو $ -0.2456677925096945 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SpaceN مقابل USD هو $ -0.1459961493 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SpaceN مقابل USD هو $ -0.0756890872 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SpaceN مقابل USD هو $ -0.0825035154860131 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.2456677925096945-45.88%
30 يوم$ -0.1459961493-50.39%
60 يوم$ -0.0756890872-26.12%
90 يوم$ -0.0825035154860131-22.16%

تحليل سعر SpaceN (SN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SpaceN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.286463
$ 0.286463$ 0.286463

$ 0.535384
$ 0.535384$ 0.535384

$ 2.22
$ 2.22$ 2.22

-1.60%

-45.88%

-53.41%

معلومات سوق SpaceN (SN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 11.61M
$ 11.61M$ 11.61M

$ 7.97K
$ 7.97K$ 7.97K

40.01M
40.01M 40.01M

ما هو SpaceN ( SN )

SpaceN is an NFT one-stop investment management tool.SpaceN will automatically count the investment income information of users buying and selling NFTs, so that users can timely understand the changes of their NFT assets.SpaceN will bring together the basic information and project dynamics of NFT projects to facilitate users to obtain valuable NFT project information in one stop.SpaceN will recommend corresponding social circles based on NFT holdings, so that users can find like-minded NFT holders or NFT traders.SpaceN will become a platform for users to build self-organized DAOs, so that users can build their own DAOs and sell their own NFTs.

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المصدر SpaceN (SN)

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