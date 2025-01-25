سعر SpaceMine (MINE)
سعر SpaceMine (MINE) المباشر لليوم هو USD 0.00146134. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MINE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SpaceMine الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.87K
- تغيير سعر SpaceMine خلال اليوم هو +31.51%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر SpaceMine مقابل USD هو $ +0.00035014 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SpaceMine مقابل USD هو $ +0.0041364197 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SpaceMine مقابل USD هو $ +0.0025539373 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SpaceMine مقابل USD هو $ +0.00117704616265857293 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00035014
|+31.51%
|30 يوم
|$ +0.0041364197
|+283.06%
|60 يوم
|$ +0.0025539373
|+174.77%
|90 يوم
|$ +0.00117704616265857293
|+414.02%
اكتشف أحدث تحليلات سعر SpaceMine: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+8.54%
+31.51%
+132.76%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SPACE MINE is a service that makes solar planets metaverse, mines exist on each planet, and mines mineral resources in mines. Mining (mines) are made into NFTs, general users mine in the mine in the metaverse, mined minerals can be swapped with SpaceMine's tokens ("MINE"), and swapped tokens are cashed in listed exchanges.
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