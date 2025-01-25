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سعر SpaceM Token (SPACEM) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SPACEM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SpaceM Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 142.14K - تغيير سعر SpaceM Token خلال اليوم هو -3.55% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر SpaceM Token (SPACEM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SpaceM Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SpaceM Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SpaceM Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SpaceM Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.55% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر SpaceM Token (SPACEM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SpaceM Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.26% تغير السعر (1يوم) -3.55% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق SpaceM Token (SPACEM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: