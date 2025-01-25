سعر SpaceM Token (SPACEM)
سعر SpaceM Token (SPACEM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SPACEM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SpaceM Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 142.14K
- تغيير سعر SpaceM Token خلال اليوم هو -3.55%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر SpaceM Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SpaceM Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SpaceM Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SpaceM Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.55%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SpaceM Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.26%
-3.55%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SpaceM is a revolutionary ecosystem built on the Avalanche blockchain, designed to merge the worlds of gaming, social interaction, and crypto education within one cohesive platform. At its core is the $SPACEM token, a multifaceted digital asset generated through unique NFT nodes that fuel engagement and participation across the platform’s various applications. In the SpaceM ecosystem, users are encouraged to explore an interconnected set of experiences, including play-to-earn gaming, content sharing on social media, and access to a comprehensive Learn-to-Earn, educational platform. Each component works in synergy to create an environment that prioritizes user experience, community development, and value generation. Key areas: Inclusive Gaming with Play-to-Earn Community-Centric Social Media SPACEM Academy AI Meme Generator Newsletter on X.com
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