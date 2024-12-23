سعر SpaceDawgs (DAWGS)
سعر SpaceDawgs (DAWGS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 281.70K. يتم تحديث سعر DAWGS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SpaceDawgs الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 285.55
- تغيير سعر SpaceDawgs خلال اليوم هو +1.15%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 758.89B
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خلال اليوم، كان سعر SpaceDawgs مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SpaceDawgs مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SpaceDawgs مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SpaceDawgs مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.15%
|30 يوم
|$ 0
|-8.42%
|60 يوم
|$ 0
|+5.59%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SpaceDawgs: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+1.15%
-8.20%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SpaceDawgs is building robust chain connectivity with an integrated Multi Chain Multi Asset DawgWallet. With a 2.5% transaction fee, SpaceDawgs has both a deflationary and friction free distribution contract to encourage community DAWG pack growth. SpaceDawgs supports the Crypto Climate Accord, an effort to transition all blockchains to 100% renewable energy.
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