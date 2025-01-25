سعر SpaceApe (SPACEAPE)
سعر SpaceApe (SPACEAPE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SPACEAPE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SpaceApe الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 329.00
- تغيير سعر SpaceApe خلال اليوم هو +2.79%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر SpaceApe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SpaceApe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SpaceApe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SpaceApe مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.79%
|30 يوم
|$ 0
|-36.45%
|60 يوم
|$ 0
|-3.99%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SpaceApe: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.17%
+2.79%
-29.13%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SpaceApe is a meme token on Hedera that has a total fixed supply of 12 billion (12,000,000,000) and there are no keys. The token can be swapped on SaucerSwap DEX and traded with three liquidity pairs:HBAR, SAUCE, and XSAUCE.
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