احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SMCW مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SMCW.

سعر Space Misfits (SMCW) المباشر لليوم هو USD 0.0022619 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SMCW مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Space Misfits الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.56 - تغيير سعر Space Misfits خلال اليوم هو -0.27% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Space Misfits (SMCW) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Space Misfits مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Space Misfits مقابل USD هو $ +0.0026409295 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Space Misfits مقابل USD هو $ +0.0055271399 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Space Misfits مقابل USD هو $ +0.0014629266699850619 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.27% 30 يوم $ +0.0026409295 +116.76% 60 يوم $ +0.0055271399 +244.36% 90 يوم $ +0.0014629266699850619 +183.10%

تحليل سعر Space Misfits (SMCW)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Space Misfits: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00225447$ 0.00225447 $ 0.00225447 24 ساعة مرتفع $ 0.00229718$ 0.00229718 $ 0.00229718 عالية طوال الوقت $ 0.740413$ 0.740413 $ 0.740413 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.27% تغير السعر (7 أيام) +24.19%

معلومات سوق Space Misfits (SMCW)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: