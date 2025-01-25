سعر Space Misfits (SMCW)
سعر Space Misfits (SMCW) المباشر لليوم هو USD 0.0022619. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SMCW مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Space Misfits الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.56
- تغيير سعر Space Misfits خلال اليوم هو -0.27%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Space Misfits مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Space Misfits مقابل USD هو $ +0.0026409295 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Space Misfits مقابل USD هو $ +0.0055271399 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Space Misfits مقابل USD هو $ +0.0014629266699850619 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.27%
|30 يوم
|$ +0.0026409295
|+116.76%
|60 يوم
|$ +0.0055271399
|+244.36%
|90 يوم
|$ +0.0014629266699850619
|+183.10%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Space Misfits: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.27%
+24.19%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Space Misfits brings an exciting and intense action space game to the blockchain. Explore new worlds, battle it out for scarce resources, build your fleet and earn a fortune in space.
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