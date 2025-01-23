سعر Space Hamster (HAMSTER)
سعر Space Hamster (HAMSTER) المباشر لليوم هو USD 0.00000104. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر HAMSTER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Space Hamster الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.30
- تغيير سعر Space Hamster خلال اليوم هو -4.93%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Space Hamster مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Space Hamster مقابل USD هو $ -0.0000001062 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Space Hamster مقابل USD هو $ -0.0000004472 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Space Hamster مقابل USD هو $ -0.0000005607462227355115 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.93%
|30 يوم
|$ -0.0000001062
|-10.21%
|60 يوم
|$ -0.0000004472
|-43.00%
|90 يوم
|$ -0.0000005607462227355115
|-35.03%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Space Hamster: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-4.93%
-3.42%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Embark on an interstellar journey with Space Hamster. Whether you're here to enjoy the camaraderie, support noble causes, or explore the possibilities of memecoin economics, Space Hamster is your ticket to the stars. With exciting community events, and a mission that goes beyond the moon, Space Hamster is not just a coin—it's an adventure.
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