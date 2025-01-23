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سعر Space Hamster (HAMSTER) المباشر لليوم هو USD 0.00000104 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر HAMSTER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Space Hamster الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.30 - تغيير سعر Space Hamster خلال اليوم هو -4.93% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Space Hamster (HAMSTER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Space Hamster مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Space Hamster مقابل USD هو $ -0.0000001062 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Space Hamster مقابل USD هو $ -0.0000004472 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Space Hamster مقابل USD هو $ -0.0000005607462227355115 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -4.93% 30 يوم $ -0.0000001062 -10.21% 60 يوم $ -0.0000004472 -43.00% 90 يوم $ -0.0000005607462227355115 -35.03%

تحليل سعر Space Hamster (HAMSTER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Space Hamster: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00000103$ 0.00000103 $ 0.00000103 24 ساعة مرتفع $ 0.00000111$ 0.00000111 $ 0.00000111 عالية طوال الوقت $ 0.00004475$ 0.00004475 $ 0.00004475 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -4.93% تغير السعر (7 أيام) -3.42%

معلومات سوق Space Hamster (HAMSTER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: