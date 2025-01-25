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سعر Space Guild Diamond Token (DNT) المباشر لليوم هو USD 0.03076606 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DNT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Space Guild Diamond Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 86.78 - تغيير سعر Space Guild Diamond Token خلال اليوم هو +0.13% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Space Guild Diamond Token (DNT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Space Guild Diamond Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Space Guild Diamond Token مقابل USD هو $ +0.0003778656 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Space Guild Diamond Token مقابل USD هو $ +0.0028582931 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Space Guild Diamond Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.13% 30 يوم $ +0.0003778656 +1.23% 60 يوم $ +0.0028582931 +9.29% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Space Guild Diamond Token (DNT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Space Guild Diamond Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.03067977$ 0.03067977 $ 0.03067977 24 ساعة مرتفع $ 0.03079177$ 0.03079177 $ 0.03079177 عالية طوال الوقت $ 0.102468$ 0.102468 $ 0.102468 تغير السعر (1 ساعة) +0.10% تغير السعر (1يوم) +0.13% تغير السعر (7 أيام) -2.97%

معلومات سوق Space Guild Diamond Token (DNT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: