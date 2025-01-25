سعر Space Guild Diamond Token (DNT)
سعر Space Guild Diamond Token (DNT) المباشر لليوم هو USD 0.03076606. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DNT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Space Guild Diamond Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 86.78
- تغيير سعر Space Guild Diamond Token خلال اليوم هو +0.13%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر DNT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر DNT.
خلال اليوم، كان سعر Space Guild Diamond Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Space Guild Diamond Token مقابل USD هو $ +0.0003778656 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Space Guild Diamond Token مقابل USD هو $ +0.0028582931 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Space Guild Diamond Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.13%
|30 يوم
|$ +0.0003778656
|+1.23%
|60 يوم
|$ +0.0028582931
|+9.29%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Space Guild Diamond Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.10%
+0.13%
-2.97%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DNT token is launched successfully with MCAP above $ 2Million. Token is a part of space guild ecosystem that offers staking platform for all users and games. Staking dApp is live. Further the ecosystem will be adding more utilities.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 DNT إلى AUD
A$0.0486103748
|1 DNT إلى GBP
￡0.024612848
|1 DNT إلى EUR
€0.029227757
|1 DNT إلى USD
$0.03076606
|1 DNT إلى MYR
RM0.1344476822
|1 DNT إلى TRY
₺1.0965023784
|1 DNT إلى JPY
¥4.8004283418
|1 DNT إلى RUB
₽3.0061517226
|1 DNT إلى INR
₹2.6514190508
|1 DNT إلى IDR
Rp496.2267047218
|1 DNT إلى PHP
₱1.792122995
|1 DNT إلى EGP
￡E.1.545994515
|1 DNT إلى BRL
R$0.1818274146
|1 DNT إلى CAD
C$0.0439954658
|1 DNT إلى BDT
৳3.7531516594
|1 DNT إلى NGN
₦47.9221380378
|1 DNT إلى UAH
₴1.2897132352
|1 DNT إلى VES
Bs1.72289936
|1 DNT إلى PKR
Rs8.5674247282
|1 DNT إلى KZT
₸15.9408186678
|1 DNT إلى THB
฿1.0325089736
|1 DNT إلى TWD
NT$1.0072808044
|1 DNT إلى CHF
Fr0.027689454
|1 DNT إلى HKD
HK$0.2393599468
|1 DNT إلى MAD
.د.م0.3067376182