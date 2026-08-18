سعر SP500 rStock اليوم

السعر المباشر لمشروع SP500 rStock (SPYR) اليوم هو $ 696.64، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SPYR الحالي إلى USD هو $ 696.64 لكل SPYR.

يحتل SP500 rStock حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 263,328، مع عرض متداول قدره 378.00 SPYR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SPYR بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 774.59، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 510.85.

على المدى القصير، تحرك SPYR بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 0.62.

معلومات سوق SP500 rStock (SPYR)

القيمة السوقية $ 263.33K$ 263.33K $ 263.33K الحجم (24 ساعة) $ 0.62$ 0.62 $ 0.62 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 263.33K$ 263.33K $ 263.33K إمداد دورة التداول 378.00 378.00 378.00 إجمالي العرض 377.998972921 377.998972921 377.998972921

القيمة السوقية الحالية لـ SP500 rStock هي $ 263.33K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 0.62. العرض المتداول لـ SPYR يبلغ 378.00، مع إجمالي عرض 377.998972921. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 263.33K.