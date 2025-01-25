سعر SoylanaManletCaptainZ (ANSEM)
سعر SoylanaManletCaptainZ (ANSEM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ANSEM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SoylanaManletCaptainZ الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 459.82K
- تغيير سعر SoylanaManletCaptainZ خلال اليوم هو +2.29%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر SoylanaManletCaptainZ مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SoylanaManletCaptainZ مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SoylanaManletCaptainZ مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SoylanaManletCaptainZ مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.29%
|30 يوم
|$ 0
|+150.76%
|60 يوم
|$ 0
|-81.86%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SoylanaManletCaptainZ: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-4.06%
+2.29%
+101.78%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SoylanaManletCaptainZ is a memecoin on Solana.
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