سعر SOX (SOX)
سعر SOX (SOX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 177.14K. يتم تحديث سعر SOX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SOX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.09
- تغيير سعر SOX خلال اليوم هو -3.63%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر SOX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SOX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SOX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SOX مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.63%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SOX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.27%
-3.63%
-42.26%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SOX is the ultimate meme project for sock enthusiasts and humour lovers! Rooted in the quirky charm of socks, SOX combines humour, creativity, and meme culture into one unforgettable project. Whether it’s mismatched, holy, or iconic socks, SOX turns everyday footwear into a fun and shareable experience, making waves in the world of memes and beyond. Get ready to step into the sock revolution on Base!
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