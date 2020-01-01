توكنوميكس Sovra Ai by Virtuals (SOVRA)
معلومات Sovra Ai by Virtuals (SOVRA)
Sovra Al is a mobile-first, Al-powered Web3 wallet designed to simplify crypto trading-especially within the Virtuals Protocol ecosystem. It acts as both a smart wallet and an autonomous trading assistant, using conversational Al to help users discover, evaluate, and execute trades on Al agent tokens. As Virtuals grow, Sovra grows. Sovra AI is an autonomous, AI-powered, mobile-first Web3 wallet designed for trading digital assets—especially agent tokens within the Virtuals Protocol ecosystem. It integrates AI-driven market analysis, autonomous trading features, and a conversational interface into a secure, user-friendly mobile app.
توكنوميكس Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) وتحليل الأسعار
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توكنوميكس Sovra Ai by Virtuals (SOVRA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام
يعد فهم توكنوميكس Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل.
المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها:
إجمالي العرض:
الحد الأقصى لعدد توكن SOVRA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق.
العرض المتداول:
عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة.
إجمالي العرض:
الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SOVRA التي يمكن أن توجد في المجموع.
القيمة المخففة بالكامل (FDV):
يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول.
معدل التضخم:
يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل.
ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟
ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر.
محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل.
شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي.
ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم.
والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SOVRA، استكشف السعر المباشر لتوكن SOVRA!
توقعات سعر SOVRA
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