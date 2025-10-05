معلومات سعر Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.00025493 24 ساعة مرتفع $ 0.00027922 عالية طوال الوقت $ 0.00185863 أدنى سعر $ 0.00013081 تغير السعر (1 ساعة) +1.02% تغير السعر (1يوم) -1.90% تغير السعر (7 أيام) -33.67%

سعر Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) في الوقت الحقيقي هو $0.00027389. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SOVRA بين أدنى سعر $ 0.00025493 وأعلى سعر $ 0.00027922، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSOVRA على الإطلاق هو $ 0.00185863، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00013081.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SOVRA +1.02% على مدار الساعة الماضية، -1.90% على مدار 24 ساعة، و -33.67% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Sovra Ai by Virtuals (SOVRA)

القيمة السوقية $ 274.27K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 274.27K إمداد دورة التداول 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Sovra Ai by Virtuals هي $ 274.27K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SOVRA يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 274.27K.