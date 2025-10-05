سعر Sovra Ai by Virtuals المباشر اليوم هو 0.00027389 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي SOVRA إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر SOVRA بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Sovra Ai by Virtuals المباشر اليوم هو 0.00027389 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي SOVRA إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر SOVRA بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن SOVRA

معلومات سعر SOVRA

الموقع الرسمي لـ SOVRA

اقتصاد توكن SOVRA

توقعات سعر SOVRA

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Sovra Ai by Virtuals

سعر Sovra Ai by Virtuals (SOVRA)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 SOVRA إلى USD:

$0.00027389
$0.00027389$0.00027389
-1.90%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-05 14:30:13 (UTC+8)

معلومات سعر Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00025493
$ 0.00025493$ 0.00025493
24 ساعة منخفض
$ 0.00027922
$ 0.00027922$ 0.00027922
24 ساعة مرتفع

$ 0.00025493
$ 0.00025493$ 0.00025493

$ 0.00027922
$ 0.00027922$ 0.00027922

$ 0.00185863
$ 0.00185863$ 0.00185863

$ 0.00013081
$ 0.00013081$ 0.00013081

+1.02%

-1.90%

-33.67%

-33.67%

سعر Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) في الوقت الحقيقي هو $0.00027389. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SOVRA بين أدنى سعر $ 0.00025493 وأعلى سعر $ 0.00027922، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSOVRA على الإطلاق هو $ 0.00185863، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00013081.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SOVRA +1.02% على مدار الساعة الماضية، -1.90% على مدار 24 ساعة، و -33.67% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Sovra Ai by Virtuals (SOVRA)

$ 274.27K
$ 274.27K$ 274.27K

--
----

$ 274.27K
$ 274.27K$ 274.27K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Sovra Ai by Virtuals هي $ 274.27K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SOVRA يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 274.27K.

سجل سعر Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Sovra Ai by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Sovra Ai by Virtuals مقابل USD هو $ -0.0001501970 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Sovra Ai by Virtuals مقابل USD هو $ -0.0000336463 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Sovra Ai by Virtuals مقابل USD هو $ +0.00009369749410322986 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-1.90%
30 يوم$ -0.0001501970-54.83%
60 يوم$ -0.0000336463-12.28%
90 يوم$ +0.00009369749410322986+52.00%

ما هو Sovra Ai by Virtuals ( SOVRA )

Sovra Al is a mobile-first, Al-powered Web3 wallet designed to simplify crypto trading-especially within the Virtuals Protocol ecosystem. It acts as both a smart wallet and an autonomous trading assistant, using conversational Al to help users discover, evaluate, and execute trades on Al agent tokens. As Virtuals grow, Sovra grows. Sovra AI is an autonomous, AI-powered, mobile-first Web3 wallet designed for trading digital assets—especially agent tokens within the Virtuals Protocol ecosystem. It integrates AI-driven market analysis, autonomous trading features, and a conversational interface into a secure, user-friendly mobile app.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Sovra Ai by Virtuals (SOVRA)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Sovra Ai by Virtuals (USD)

كم ستكون قيمة Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Sovra Ai by Virtuals.

تحقق الآن من توقعات سعر Sovra Ai by Virtuals!

عملة SOVRA إلى العملات المحلية

توكنوميكس Sovra Ai by Virtuals (SOVRA)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس SOVRA والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Sovra Ai by Virtuals (SOVRA)

كم يساوي Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) اليوم؟
سعر SOVRA المباشر في USD هو USD 0.00027389، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر SOVRA إلى USD الحالي؟
سعر SOVRA إلى USD الحالي هو $ 0.00027389. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Sovra Ai by Virtuals ؟
القيمة السوقية لعملة SOVRA هي $ 274.27K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن SOVRA؟
العرض المتداول لتوكن SOVRA هو 1.00B USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ SOVRA؟
حقق SOVRA سعرًا قياسيًا قدره 0.00185863 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ SOVRA؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00013081 SOVRA.
ما هو حجم تداول SOVRA؟
حجم تداول SOVRA المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع SOVRA هذا العام؟
قد يرتفع SOVRA هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر SOVRA لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-05 14:30:13 (UTC+8)

تحديثات Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-04 13:39:16البيانات على السلسلة
سجل ETF الفوري للإيثريوم في الولايات المتحدة تدفقًا صافيًا بقيمة 233.5 مليون دولار أمس
10-04 11:26:38تحديثات المجال
إصدار USDC يتجاوز 75 مليار، وحصته السوقية تصل إلى 24.9%
10-03 10:20:00تحديثات المجال
عادت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة إلى ما فوق 4.2 تريليون دولار، مع زيادة خلال 24 ساعة بنسبة 2.3%
10-03 05:17:00تحديثات المجال
بيتكوين يتجاوز حاجز 120,000 دولار للمرة الأولى منذ منتصف أغسطس
10-01 14:11:00تحديثات المجال
شهدت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للإيثريوم في الولايات المتحدة أمس تدفقات صافية بقيمة 127.5 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للبيتكوين تدفقات صافية بقيمة 430 مليون دولار
09-30 18:14:00تحديثات المجال
تشير معدلات التمويل الحالية في العملات المشفرة السائدة في منصات التداول المركزية واللامركزية إلى أن السوق محايد مع ميل طفيف نحو سوق متجه نحو الهبوط

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.