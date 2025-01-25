سعر South Korea Coin (KOREA)
سعر South Korea Coin (KOREA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر KOREA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق South Korea Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 703.10
- تغيير سعر South Korea Coin خلال اليوم هو +4.40%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر South Korea Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر South Korea Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر South Korea Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر South Korea Coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+4.40%
|30 يوم
|$ 0
|+103.53%
|60 يوم
|$ 0
|+20.83%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر South Korea Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.60%
+4.40%
+52.63%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
South Korea, officially the Republic of Korea (ROK), is a country in East Asia. It constitutes the southern part of the Korean Peninsula, this token is to commensurate the diverse and cultural backgrounds of South Korea. With excellent volume and a good liquidity. Community sentiment is bullish.
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