سعر South Africa Fan Token اليوم

السعر المباشر لمشروع South Africa Fan Token (SAFA) اليوم هو $ 0.096163، مع تغير بنسبة 4.64% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SAFA الحالي إلى USD هو $ 0.096163 لكل SAFA.

يحتل South Africa Fan Token حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 366,185، مع عرض متداول قدره 3.81M SAFA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SAFA بين $ 0.094046 (أدنى) و$ 0.114439 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.24، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.094046.

على المدى القصير، تحرك SAFA بمقدار -0.03% خلال الساعة الماضية و-23.86% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 129.76K.

معلومات سوق South Africa Fan Token (SAFA)

القيمة السوقية $ 366.19K$ 366.19K $ 366.19K الحجم (24 ساعة) $ 129.76K$ 129.76K $ 129.76K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.91M$ 1.91M $ 1.91M إمداد دورة التداول 3.81M 3.81M 3.81M إجمالي العرض 19,830,000.0 19,830,000.0 19,830,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ South Africa Fan Token هي $ 366.19K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 129.76K. العرض المتداول لـ SAFA يبلغ 3.81M، مع إجمالي عرض 19830000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.91M.