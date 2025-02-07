سعر SouloCoin (SOULO)
سعر SouloCoin (SOULO) المباشر لليوم هو USD 0.00007099. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SOULO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SouloCoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.44
- تغيير سعر SouloCoin خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SOULO مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SOULO.
خلال اليوم، كان سعر SouloCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SouloCoin مقابل USD هو $ -0.0000001490 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SouloCoin مقابل USD هو $ -0.0000059912 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SouloCoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0000001490
|-0.21%
|60 يوم
|$ -0.0000059912
|-8.43%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SouloCoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-0.08%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Soulofox NFT's are algorithmically generated, one of a kind, lore driven, and collectible non-fungible tokens. Each NFT owner will have proof of ownership stored on the Solana Blockchain. There are 2,222 Gen0 Foxian NFT's that sold out on October 9, 2021 but can still be purchased on the secondary markets (see FAQ question 'Where can I purchase a Soulofox NFT'). Soulofox is building a play-to-earn 2D RPG Game where NFT holders will decide the next steps of our story and game, with community input driving future updates. Our game will include in-game currency ('Foxycoin' which will also be a public token on the Solana blockchain), a Marketplace, Merchandise Shop, Land Ownership, and Staking Rewards.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 SOULO إلى AUD
A$0.0001128741
|1 SOULO إلى GBP
￡0.000056792
|1 SOULO إلى EUR
€0.0000681504
|1 SOULO إلى USD
$0.00007099
|1 SOULO إلى MYR
RM0.0003144857
|1 SOULO إلى TRY
₺0.0025549301
|1 SOULO إلى JPY
¥0.0107556949
|1 SOULO إلى RUB
₽0.0068675726
|1 SOULO إلى INR
₹0.0062158844
|1 SOULO إلى IDR
Rp1.1637703056
|1 SOULO إلى PHP
₱0.0041181299
|1 SOULO إلى EGP
￡E.0.003570797
|1 SOULO إلى BRL
R$0.0004089024
|1 SOULO إلى CAD
C$0.0001015157
|1 SOULO إلى BDT
৳0.0086593602
|1 SOULO إلى NGN
₦0.1064317575
|1 SOULO إلى UAH
₴0.0029432454
|1 SOULO إلى VES
Bs0.0042594
|1 SOULO إلى PKR
Rs0.0198125991
|1 SOULO إلى KZT
₸0.0364796313
|1 SOULO إلى THB
฿0.0024008818
|1 SOULO إلى TWD
NT$0.002328472
|1 SOULO إلى CHF
Fr0.000063891
|1 SOULO إلى HKD
HK$0.0005523022
|1 SOULO إلى MAD
.د.م0.0007106099