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سعر Soulja Coin (SBOY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 184.52K . يتم تحديث سعر SBOY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Soulja Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 124.64 - تغيير سعر Soulja Coin خلال اليوم هو +0.98% - لديه عرض متداول بقيمة USD 987.76M

أداء سعر Soulja Coin (SBOY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Soulja Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Soulja Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Soulja Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Soulja Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.98% 30 يوم $ 0 -35.98% 60 يوم $ 0 -38.33% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Soulja Coin (SBOY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Soulja Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00550257$ 0.00550257 $ 0.00550257 تغير السعر (1 ساعة) +0.93% تغير السعر (1يوم) +0.98% تغير السعر (7 أيام) -16.87%

معلومات سوق Soulja Coin (SBOY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: