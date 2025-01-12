سعر Soulja Coin (SBOY)
سعر Soulja Coin (SBOY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 184.52K. يتم تحديث سعر SBOY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Soulja Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 124.64
- تغيير سعر Soulja Coin خلال اليوم هو +0.98%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 987.76M
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خلال اليوم، كان سعر Soulja Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Soulja Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Soulja Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Soulja Coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.98%
|30 يوم
|$ 0
|-35.98%
|60 يوم
|$ 0
|-38.33%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Soulja Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.93%
+0.98%
-16.87%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$SBOY Is a community driven token that’s focused on highlighting the infamous Soulja Boy.
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