معلومات سعر Soulbucks (SBX) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00791712$ 0.00791712 $ 0.00791712 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.00% تغير السعر (1يوم) +10.02% تغير السعر (7 أيام) -35.30% تغير السعر (7 أيام) -35.30%

سعر Soulbucks (SBX) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SBX بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSBX على الإطلاق هو $ 0.00791712، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SBX +0.00% على مدار الساعة الماضية، +10.02% على مدار 24 ساعة، و -35.30% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Soulbucks (SBX)

القيمة السوقية $ 14.13K$ 14.13K $ 14.13K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 110.01K$ 110.01K $ 110.01K إمداد دورة التداول 128.41M 128.41M 128.41M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Soulbucks هي $ 14.13K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SBX يبلغ 128.41M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 110.01K.