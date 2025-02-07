سعر SoulboundID (SOULB)
سعر SoulboundID (SOULB) المباشر لليوم هو USD 0.00152471. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SOULB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SoulboundID الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.87
- تغيير سعر SoulboundID خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر SoulboundID مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SoulboundID مقابل USD هو $ +0.0000001605 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SoulboundID مقابل USD هو $ +0.0000005873 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SoulboundID مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ +0.0000001605
|+0.01%
|60 يوم
|$ +0.0000005873
|+0.04%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SoulboundID: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Soulbound ID is a groundbreaking blockchain-based digital identity solution that revolutionizes interactions within the Stobox Ecosystem. The Soulbound ID provides a single, compliant, and user-friendly access point for a wide range of security tokens and services, making the world of tokenization and digital assets more accessible than ever before.
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