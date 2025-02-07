سعر Soul Dogs City Bones (BONES)
سعر Soul Dogs City Bones (BONES) المباشر لليوم هو USD 0.00000787. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BONES مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Soul Dogs City Bones الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 42.39
- تغيير سعر Soul Dogs City Bones خلال اليوم هو -4.19%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Soul Dogs City Bones مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Soul Dogs City Bones مقابل USD هو $ -0.0000045179 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Soul Dogs City Bones مقابل USD هو $ -0.0000056931 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Soul Dogs City Bones مقابل USD هو $ -0.000003508850832280576 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.19%
|30 يوم
|$ -0.0000045179
|-57.40%
|60 يوم
|$ -0.0000056931
|-72.34%
|90 يوم
|$ -0.000003508850832280576
|-30.83%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Soul Dogs City Bones: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.51%
-4.19%
-52.08%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Super-high quality, retro-inspired 3D Soul Dogs NFTs living in Soul Dogs city. Put your dogs to work by staking and earn $BONES. Use bones to upgrade your NFTs, play games, and purchase other items in the Soul Dogs City Metaverse.
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