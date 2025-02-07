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سعر Soul Dogs City Bones (BONES) المباشر لليوم هو USD 0.00000787 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BONES مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Soul Dogs City Bones الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 42.39 - تغيير سعر Soul Dogs City Bones خلال اليوم هو -4.19% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Soul Dogs City Bones (BONES) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Soul Dogs City Bones مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Soul Dogs City Bones مقابل USD هو $ -0.0000045179 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Soul Dogs City Bones مقابل USD هو $ -0.0000056931 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Soul Dogs City Bones مقابل USD هو $ -0.000003508850832280576 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -4.19% 30 يوم $ -0.0000045179 -57.40% 60 يوم $ -0.0000056931 -72.34% 90 يوم $ -0.000003508850832280576 -30.83%

تحليل سعر Soul Dogs City Bones (BONES)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Soul Dogs City Bones: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00000782$ 0.00000782 $ 0.00000782 24 ساعة مرتفع $ 0.00000839$ 0.00000839 $ 0.00000839 عالية طوال الوقت $ 0.01347919$ 0.01347919 $ 0.01347919 تغير السعر (1 ساعة) -0.51% تغير السعر (1يوم) -4.19% تغير السعر (7 أيام) -52.08%

معلومات سوق Soul Dogs City Bones (BONES)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: