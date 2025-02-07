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سعر SouILand (SLT) المباشر لليوم هو USD 0.02421515 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SLT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SouILand الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.43M - تغيير سعر SouILand خلال اليوم هو -1.25% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر SouILand (SLT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SouILand مقابل USD هو $ -0.00030728727484743 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SouILand مقابل USD هو $ +0.0017806997 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SouILand مقابل USD هو $ -0.0027592897 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SouILand مقابل USD هو $ -0.005942420018149855 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00030728727484743 -1.25% 30 يوم $ +0.0017806997 +7.35% 60 يوم $ -0.0027592897 -11.39% 90 يوم $ -0.005942420018149855 -19.70%

تحليل سعر SouILand (SLT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SouILand: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02413212$ 0.02413212 $ 0.02413212 24 ساعة مرتفع $ 0.02472306$ 0.02472306 $ 0.02472306 عالية طوال الوقت $ 0.211546$ 0.211546 $ 0.211546 تغير السعر (1 ساعة) -0.35% تغير السعر (1يوم) -1.25% تغير السعر (7 أيام) -5.19%

معلومات سوق SouILand (SLT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: