سعر Sorra (SOR)
سعر Sorra (SOR) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.93K. يتم تحديث سعر SOR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Sorra الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 20.68
- تغيير سعر Sorra خلال اليوم هو -1.45%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 77.45M
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خلال اليوم، كان سعر Sorra مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Sorra مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Sorra مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Sorra مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.45%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Sorra: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.22%
-1.45%
-83.49%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Sorra is a decentralized platform that combines travel, hosting, and tokenized real estate investment. It empowers users with seamless renting and hosting experiences while enabling fractional ownership of high-value real estate assets. By leveraging innovative decentralized solutions, Sorra provides a transparent and rewarding ecosystem with competitive staking rewards, lower fees, and accessible property investments. The platform is designed to revolutionize hospitality and real estate through community-driven growth and blockchain-based efficiency.
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