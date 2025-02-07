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سعر Sorcery Finance (SOR) المباشر لليوم هو USD 0.00226903 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SOR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Sorcery Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.78 - تغيير سعر Sorcery Finance خلال اليوم هو +0.66% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Sorcery Finance (SOR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Sorcery Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Sorcery Finance مقابل USD هو $ -0.0005447675 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Sorcery Finance مقابل USD هو $ +0.0023893843 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Sorcery Finance مقابل USD هو $ +0.0015639405468911873 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.66% 30 يوم $ -0.0005447675 -24.00% 60 يوم $ +0.0023893843 +105.30% 90 يوم $ +0.0015639405468911873 +221.81%

تحليل سعر Sorcery Finance (SOR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Sorcery Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00224184$ 0.00224184 $ 0.00224184 24 ساعة مرتفع $ 0.00228371$ 0.00228371 $ 0.00228371 عالية طوال الوقت $ 0.01158019$ 0.01158019 $ 0.01158019 تغير السعر (1 ساعة) +1.19% تغير السعر (1يوم) +0.66% تغير السعر (7 أيام) -17.70%

معلومات سوق Sorcery Finance (SOR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: