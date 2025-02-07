سعر SORA Synthetic USD (XSTUSD)
سعر SORA Synthetic USD (XSTUSD) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر XSTUSD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SORA Synthetic USD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر SORA Synthetic USD خلال اليوم هو 0.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر XSTUSD مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر XSTUSD.
خلال اليوم، كان سعر SORA Synthetic USD مقابل USD هو $ 0.0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SORA Synthetic USD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SORA Synthetic USD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SORA Synthetic USD مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0.0
|0.00%
|30 يوم
|$ 0
|0.00%
|60 يوم
|$ 0
|0.00%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SORA Synthetic USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
0.00%
0.00%
0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
XSTUSD is an algorithmic stablecoin from the SORA (XOR) network. XST is a synthetic asset backed by a variable amount of XOR and pegged to a target index (e.g., a currency). XOR is minted/deminted to always guarantee the value of the pegged index. The first index implemented is linked to the value of DAI and is called XSTUSD.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 XSTUSD إلى AUD
A$--
|1 XSTUSD إلى GBP
￡--
|1 XSTUSD إلى EUR
€--
|1 XSTUSD إلى USD
$--
|1 XSTUSD إلى MYR
RM--
|1 XSTUSD إلى TRY
₺--
|1 XSTUSD إلى JPY
¥--
|1 XSTUSD إلى RUB
₽--
|1 XSTUSD إلى INR
₹--
|1 XSTUSD إلى IDR
Rp--
|1 XSTUSD إلى PHP
₱--
|1 XSTUSD إلى EGP
￡E.--
|1 XSTUSD إلى BRL
R$--
|1 XSTUSD إلى CAD
C$--
|1 XSTUSD إلى BDT
৳--
|1 XSTUSD إلى NGN
₦--
|1 XSTUSD إلى UAH
₴--
|1 XSTUSD إلى VES
Bs--
|1 XSTUSD إلى PKR
Rs--
|1 XSTUSD إلى KZT
₸--
|1 XSTUSD إلى THB
฿--
|1 XSTUSD إلى TWD
NT$--
|1 XSTUSD إلى CHF
Fr--
|1 XSTUSD إلى HKD
HK$--
|1 XSTUSD إلى MAD
.د.م--