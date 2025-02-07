سعر SORA Pussy (PUSSY)
سعر SORA Pussy (PUSSY) المباشر لليوم هو USD 510.85. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PUSSY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SORA Pussy الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر SORA Pussy خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر SORA Pussy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SORA Pussy مقابل USD هو $ 0.0000000000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SORA Pussy مقابل USD هو $ 0.0000000000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SORA Pussy مقابل USD هو $ -71.8933176961188 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0.0000000000
|0.00%
|60 يوم
|$ 0.0000000000
|0.00%
|90 يوم
|$ -71.8933176961188
|-12.33%
اكتشف أحدث تحليلات سعر SORA Pussy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The PUSSY token is a dedicated meme cryptocurrency in the SORA economy aimed at funding and rewarding builders. Its role in the ecosystem is to ensure builders are compensated for their efforts and can convert their earnings into a stable and valuable asset. Builders can mint Kensetsu XOR (KXOR), an overcollateralized token pegged to the price of XOR. This mechanism provides builders with a stable and valuable asset, enhancing the utility of their earned PUSSY tokens
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