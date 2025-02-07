شعار SORA Pussy

سعر SORA Pussy (PUSSY)

USD

مخطط سعر SORA Pussy (PUSSY) المباشر

$510.85
$510.85$510.85
0.00%(1D)

سعر SORA Pussy (PUSSY) لليوم

سعر SORA Pussy (PUSSY) المباشر لليوم هو USD 510.85. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PUSSY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SORA Pussy الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر SORA Pussy خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر PUSSY مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر PUSSY.

أداء سعر SORA Pussy (PUSSY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SORA Pussy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SORA Pussy مقابل USD هو $ 0.0000000000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SORA Pussy مقابل USD هو $ 0.0000000000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SORA Pussy مقابل USD هو $ -71.8933176961188 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0--
30 يوم$ 0.00000000000.00%
60 يوم$ 0.00000000000.00%
90 يوم$ -71.8933176961188-12.33%

تحليل سعر SORA Pussy (PUSSY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SORA Pussy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1,008.38
$ 1,008.38$ 1,008.38

--

--

0.00%

معلومات سوق SORA Pussy (PUSSY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

ما هو SORA Pussy ( PUSSY )

The PUSSY token is a dedicated meme cryptocurrency in the SORA economy aimed at funding and rewarding builders. Its role in the ecosystem is to ensure builders are compensated for their efforts and can convert their earnings into a stable and valuable asset. Builders can mint Kensetsu XOR (KXOR), an overcollateralized token pegged to the price of XOR. This mechanism provides builders with a stable and valuable asset, enhancing the utility of their earned PUSSY tokens

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر SORA Pussy (PUSSY)

الموقع الرسمي

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول SORA Pussy (PUSSY)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

عملة PUSSY إلى العملات المحلية

1 PUSSY إلى AUD
A$812.2515
1 PUSSY إلى GBP
408.68
1 PUSSY إلى EUR
490.416
1 PUSSY إلى USD
$510.85
1 PUSSY إلى MYR
RM2,263.0655
1 PUSSY إلى TRY
18,385.4915
1 PUSSY إلى JPY
¥77,398.8835
1 PUSSY إلى RUB
49,419.629
1 PUSSY إلى INR
44,730.026
1 PUSSY إلى IDR
Rp8,374,588.824
1 PUSSY إلى PHP
29,634.4085
1 PUSSY إلى EGP
￡E.25,695.755
1 PUSSY إلى BRL
R$2,942.496
1 PUSSY إلى CAD
C$730.5155
1 PUSSY إلى BDT
62,313.483
1 PUSSY إلى NGN
765,891.8625
1 PUSSY إلى UAH
21,179.841
1 PUSSY إلى VES
Bs30,651
1 PUSSY إلى PKR
Rs142,573.1265
1 PUSSY إلى KZT
262,510.4895
1 PUSSY إلى THB
฿17,276.947
1 PUSSY إلى TWD
NT$16,755.88
1 PUSSY إلى CHF
Fr459.765
1 PUSSY إلى HKD
HK$3,974.413
1 PUSSY إلى MAD
.د.م5,113.6085