سعر Sora Doge (SORADOGE)
سعر Sora Doge (SORADOGE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SORADOGE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Sora Doge الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.60
- تغيير سعر Sora Doge خلال اليوم هو +0.59%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Sora Doge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Sora Doge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Sora Doge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Sora Doge مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.59%
|30 يوم
|$ 0
|-38.57%
|60 يوم
|$ 0
|-27.95%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Sora Doge: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.59%
-16.42%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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