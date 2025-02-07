سعر SORA Chameleon (KARMA)
سعر SORA Chameleon (KARMA) المباشر لليوم هو USD 853.32. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر KARMA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SORA Chameleon الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر SORA Chameleon خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر SORA Chameleon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SORA Chameleon مقابل USD هو $ 0.0000000000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SORA Chameleon مقابل USD هو $ 0.0000000000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SORA Chameleon مقابل USD هو $ +171.3621261913941 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0.0000000000
|0.00%
|60 يوم
|$ 0.0000000000
|0.00%
|90 يوم
|$ +171.3621261913941
|+25.13%
اكتشف أحدث تحليلات سعر SORA Chameleon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The KARMA token provides farming rewards to liquidity providers in the XOR-ETH pool on Polkaswap. By participating in liquidity provision for this pool, users are rewarded with KARMA, encouraging more liquidity in the Chameleon pools. KARMA also has a deflationary mechanism. During the initial mint, which ended on June 6th, 1 KARMA token was minted for every 10 million XOR burned. After this initial minting, the KARMA token becomes deflationary, with 1% of minted KXOR used to buy back and burn KARMA tokens.
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