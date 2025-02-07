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سعر SORA Chameleon (KARMA) المباشر لليوم هو USD 853.32 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر KARMA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SORA Chameleon الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر SORA Chameleon خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر SORA Chameleon (KARMA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SORA Chameleon مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SORA Chameleon مقابل USD هو $ 0.0000000000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SORA Chameleon مقابل USD هو $ 0.0000000000 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SORA Chameleon مقابل USD هو $ +171.3621261913941 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0.0000000000 0.00% 60 يوم $ 0.0000000000 0.00% 90 يوم $ +171.3621261913941 +25.13%

تحليل سعر SORA Chameleon (KARMA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SORA Chameleon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 1,310.86$ 1,310.86 $ 1,310.86 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق SORA Chameleon (KARMA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: