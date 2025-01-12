سعر Sophie Klein (KLEIN)
سعر Sophie Klein (KLEIN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.69K. يتم تحديث سعر KLEIN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Sophie Klein الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 97.06
- تغيير سعر Sophie Klein خلال اليوم هو +0.15%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.43M
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خلال اليوم، كان سعر Sophie Klein مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Sophie Klein مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Sophie Klein مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Sophie Klein مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.15%
|30 يوم
|$ 0
|-18.32%
|60 يوم
|$ 0
|-20.30%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Sophie Klein: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.07%
+0.15%
-13.46%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$KLEIN is an innovative digital platform that combines artificial intelligence with decentralized blockchain technology to redefine the way users interact with NFTs. By leveraging proprietary AI models and smart contracts, $KLEIN enables the creation of dynamic, adaptive NFTs that can evolve based on user interaction, preferences, and even external influences. This project aims to blur the lines between virtual and physical experiences, giving users an unprecedented level of personalization in the digital asset space.
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