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سعر Sophie Klein (KLEIN) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.69K . يتم تحديث سعر KLEIN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Sophie Klein الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 97.06 - تغيير سعر Sophie Klein خلال اليوم هو +0.15% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.43M

أداء سعر Sophie Klein (KLEIN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Sophie Klein مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Sophie Klein مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Sophie Klein مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Sophie Klein مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.15% 30 يوم $ 0 -18.32% 60 يوم $ 0 -20.30% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Sophie Klein (KLEIN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Sophie Klein: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.07% تغير السعر (1يوم) +0.15% تغير السعر (7 أيام) -13.46%

معلومات سوق Sophie Klein (KLEIN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: