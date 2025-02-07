سعر Sopermen (SOOPY)
سعر Sopermen (SOOPY) المباشر لليوم هو USD 0.00000976. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SOOPY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Sopermen الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.97
- تغيير سعر Sopermen خلال اليوم هو -5.76%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SOOPY مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SOOPY.
خلال اليوم، كان سعر Sopermen مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Sopermen مقابل USD هو $ -0.0000009659 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Sopermen مقابل USD هو $ -0.0000044932 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Sopermen مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.76%
|30 يوم
|$ -0.0000009659
|-9.89%
|60 يوم
|$ -0.0000044932
|-46.03%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Sopermen: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
0.00%
-5.76%
-21.89%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Soopy is a meme cryptocurrency token on the Solana, Inevitably, that caused related meme crypto tokens, Soopy features an variable auto-boost protocol that will adjust buybacks based on transaction volumes every 24 hours. The Soopy team claims this maintains stability and is a “one of a kind function which is more powerful than just a standard buyback system.” The tokens also feature hyper-deflationary and charitable benefits. Soopy is currently somewhere between phase one and two of its roadmap, where it has successfully set up itself on social media, listings and exchange platforms.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 SOOPY إلى AUD
A$0.0000155184
|1 SOOPY إلى GBP
￡0.000007808
|1 SOOPY إلى EUR
€0.0000093696
|1 SOOPY إلى USD
$0.00000976
|1 SOOPY إلى MYR
RM0.0000432368
|1 SOOPY إلى TRY
₺0.0003512624
|1 SOOPY إلى JPY
¥0.0014787376
|1 SOOPY إلى RUB
₽0.0009441824
|1 SOOPY إلى INR
₹0.0008545856
|1 SOOPY إلى IDR
Rp0.1599999744
|1 SOOPY إلى PHP
₱0.0005661776
|1 SOOPY إلى EGP
￡E.0.000490928
|1 SOOPY إلى BRL
R$0.0000562176
|1 SOOPY إلى CAD
C$0.0000139568
|1 SOOPY إلى BDT
৳0.0011905248
|1 SOOPY إلى NGN
₦0.01463268
|1 SOOPY إلى UAH
₴0.0004046496
|1 SOOPY إلى VES
Bs0.0005856
|1 SOOPY إلى PKR
Rs0.0027239184
|1 SOOPY إلى KZT
₸0.0050153712
|1 SOOPY إلى THB
฿0.0003300832
|1 SOOPY إلى TWD
NT$0.000320128
|1 SOOPY إلى CHF
Fr0.000008784
|1 SOOPY إلى HKD
HK$0.0000759328
|1 SOOPY إلى MAD
.د.م0.0000976976