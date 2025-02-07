سعر SoPay (SOP)
سعر SoPay (SOP) المباشر لليوم هو USD 0.0000101. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SOP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SoPay الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 135.90
- تغيير سعر SoPay خلال اليوم هو -13.28%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر SoPay مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SoPay مقابل USD هو $ -0.0000021018 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SoPay مقابل USD هو $ -0.0000039536 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SoPay مقابل USD هو $ -0.000004879498760778758 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-13.28%
|30 يوم
|$ -0.0000021018
|-20.81%
|60 يوم
|$ -0.0000039536
|-39.14%
|90 يوم
|$ -0.000004879498760778758
|-32.57%
اكتشف أحدث تحليلات سعر SoPay: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.08%
-13.28%
-3.81%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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