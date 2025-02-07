سعر Sonorc (SONORC)
سعر Sonorc (SONORC) المباشر لليوم هو USD 0.00000138. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SONORC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Sonorc الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.87
- تغيير سعر Sonorc خلال اليوم هو -5.59%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Sonorc مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Sonorc مقابل USD هو $ -0.0000007012 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Sonorc مقابل USD هو $ -0.0000010407 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Sonorc مقابل USD هو $ -0.000002795580532029169 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.59%
|30 يوم
|$ -0.0000007012
|-50.81%
|60 يوم
|$ -0.0000010407
|-75.41%
|90 يوم
|$ -0.000002795580532029169
|-66.95%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Sonorc: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.35%
-5.59%
-28.05%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
We are one of the top memecoin projects on Cronos blockchain. Currently sitting at $500K marketcap. Our holder base is almost 1,000 and growing.
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