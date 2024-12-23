سعر Sono Pazzi Questi Romani (SPQR)
سعر Sono Pazzi Questi Romani (SPQR) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 94.90K. يتم تحديث سعر SPQR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Sono Pazzi Questi Romani الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.06K
- تغيير سعر Sono Pazzi Questi Romani خلال اليوم هو -11.41%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.78M
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خلال اليوم، كان سعر Sono Pazzi Questi Romani مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Sono Pazzi Questi Romani مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Sono Pazzi Questi Romani مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Sono Pazzi Questi Romani مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-11.41%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Sono Pazzi Questi Romani: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+4.04%
-11.41%
-39.51%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Sono Pazzi Questi Romani (SPQR) is a hilariously chaotic memecoin by MachiBigBrother, blending Roman history with modern crypto humor. Inspired by the iconic line “They’re crazy, these Romans!” from Asterix, SPQR thrives on pump.fun, delivering wild FOMO and meme-driven excitement. With a nod to Roman grandeur and a wink to crypto absurdity, it unites a community ready for legendary laughs and epic pumps.
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