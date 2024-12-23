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سعر Sono Pazzi Questi Romani (SPQR) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 94.90K . يتم تحديث سعر SPQR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Sono Pazzi Questi Romani الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.06K - تغيير سعر Sono Pazzi Questi Romani خلال اليوم هو -11.41% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.78M

أداء سعر Sono Pazzi Questi Romani (SPQR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Sono Pazzi Questi Romani مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Sono Pazzi Questi Romani مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Sono Pazzi Questi Romani مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Sono Pazzi Questi Romani مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -11.41% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Sono Pazzi Questi Romani (SPQR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Sono Pazzi Questi Romani: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +4.04% تغير السعر (1يوم) -11.41% تغير السعر (7 أيام) -39.51%

معلومات سوق Sono Pazzi Questi Romani (SPQR)

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