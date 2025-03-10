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سعر Sonne Finance (SONNE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 76.08K . يتم تحديث سعر SONNE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Sonne Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 356.88 - تغيير سعر Sonne Finance خلال اليوم هو +1.17% - لديه عرض متداول بقيمة USD 81.38M

أداء سعر Sonne Finance (SONNE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Sonne Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Sonne Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Sonne Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Sonne Finance مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.17% 30 يوم $ 0 -29.33% 60 يوم $ 0 -49.59% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Sonne Finance (SONNE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Sonne Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.447185$ 0.447185 $ 0.447185 تغير السعر (1 ساعة) -0.53% تغير السعر (1يوم) +1.17% تغير السعر (7 أيام) -5.32%

معلومات سوق Sonne Finance (SONNE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: