سعر Sonne Finance (SONNE)
سعر Sonne Finance (SONNE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 76.08K. يتم تحديث سعر SONNE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Sonne Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 356.88
- تغيير سعر Sonne Finance خلال اليوم هو +1.17%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 81.38M
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خلال اليوم، كان سعر Sonne Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Sonne Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Sonne Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Sonne Finance مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.17%
|30 يوم
|$ 0
|-29.33%
|60 يوم
|$ 0
|-49.59%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Sonne Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.53%
+1.17%
-5.32%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Sonne Finance is the first native decentralized lending protocol on Optimism for individuals, institutions and protocols to access financial services. It is a permissionless, open source and Optimistic protocol serving users on Optimism. Users can deposit their assets, use them as collateral and borrow against them.
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