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سعر SONM (SNM) المباشر لليوم هو USD 0.00168408 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 74.77K . يتم تحديث سعر SNM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SONM الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 373.83 - تغيير سعر SONM خلال اليوم هو +8.63% - لديه عرض متداول بقيمة USD 44.40M

أداء سعر SONM (SNM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SONM مقابل USD هو $ +0.00013375 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SONM مقابل USD هو $ -0.0001077452 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SONM مقابل USD هو $ +0.0001951735 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SONM مقابل USD هو $ -0.000283092741400104 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00013375 +8.63% 30 يوم $ -0.0001077452 -6.39% 60 يوم $ +0.0001951735 +11.59% 90 يوم $ -0.000283092741400104 -14.39%

تحليل سعر SONM (SNM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SONM: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00155015$ 0.00155015 $ 0.00155015 24 ساعة مرتفع $ 0.00176145$ 0.00176145 $ 0.00176145 عالية طوال الوقت $ 10.91$ 10.91 $ 10.91 تغير السعر (1 ساعة) +0.01% تغير السعر (1يوم) +8.63% تغير السعر (7 أيام) -1.90%

معلومات سوق SONM (SNM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: