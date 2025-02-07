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سعر SONIK (SONIK) المباشر لليوم هو USD 0.00000136 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SONIK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SONIK الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 181.31 - تغيير سعر SONIK خلال اليوم هو -3.19% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر SONIK (SONIK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SONIK مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SONIK مقابل USD هو $ -0.0000003395 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SONIK مقابل USD هو $ +0.0000000046 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SONIK مقابل USD هو $ +0.0000002243114953004044 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.19% 30 يوم $ -0.0000003395 -24.96% 60 يوم $ +0.0000000046 +0.35% 90 يوم $ +0.0000002243114953004044 +19.75%

تحليل سعر SONIK (SONIK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SONIK: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00000134$ 0.00000134 $ 0.00000134 24 ساعة مرتفع $ 0.00000144$ 0.00000144 $ 0.00000144 عالية طوال الوقت $ 0.00001285$ 0.00001285 $ 0.00001285 تغير السعر (1 ساعة) -0.01% تغير السعر (1يوم) -3.19% تغير السعر (7 أيام) -18.67%

معلومات سوق SONIK (SONIK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: