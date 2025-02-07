سعر SONIK (SONIK)
سعر SONIK (SONIK) المباشر لليوم هو USD 0.00000136. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SONIK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SONIK الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 181.31
- تغيير سعر SONIK خلال اليوم هو -3.19%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر SONIK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SONIK مقابل USD هو $ -0.0000003395 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SONIK مقابل USD هو $ +0.0000000046 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SONIK مقابل USD هو $ +0.0000002243114953004044 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.19%
|30 يوم
|$ -0.0000003395
|-24.96%
|60 يوم
|$ +0.0000000046
|+0.35%
|90 يوم
|$ +0.0000002243114953004044
|+19.75%
اكتشف أحدث تحليلات سعر SONIK: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.01%
-3.19%
-18.67%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? Sonik Coin is a memecoin which draws inspiration from the iconic character of Sonic the Hedgehog, aiming to become the fastest 0-100MC memecoin. What makes your project unique? Sonik Coin combines the popularity of a memecoin based on a very well-known character with the utility of staking. With Sonik, traders can buy not only hoping for big gains from price increases but can also earn passive income through staking rewards. History of your project. Sonik Coin presale started on the 15th of August and it sold out on the 7th of September. Claiming and staking were launched on the same day, 7th of September after the sell-out. What’s next for your project? Now that the staking has just been launched, Sonik aims to offer staking rewards to its long-term buyers and build a strong community, eventually aiming to reach 100M market cap. What can your token be used for? The token can be used as a chance to earn passive income via staking rewards.
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₺0.0000489464
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