سعر SonicSoda ($SODA)
سعر SonicSoda ($SODA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.11K. يتم تحديث سعر $SODA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SonicSoda الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 409.84
- تغيير سعر SonicSoda خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00T
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خلال اليوم، كان سعر SonicSoda مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SonicSoda مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SonicSoda مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SonicSoda مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-96.47%
|60 يوم
|$ 0
|-98.54%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SonicSoda: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-98.47%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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